Спецслужбы Дании сообщили детали по делу об иранской разведке в стране

СТОКГОЛЬМ, 31 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Гражданин Норвегии с иранскими корнями, задержанный по подозрению в причастности к планам покушения в Дании на лидера движения ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz), будет находиться под арестом до 8 ноября. Об этом говорится в сообщении для прессы полиции безопасности Дании PET.

"21 октября был арестован гражданин Норвегии родом из Ирана. 22 октября по решению суда заключен под стражу в одиночную камеру до 8 ноября 2018 года", — говорится в сообщении для прессы.

Поясняется, что полиция безопасности Дании считает дело "весьма необычным и очень серьезным" и что датские спецслужбы занимались им в течение долгого времени.

"Дело имеет отношение к деятельности иранской разведки и планированию убийства человека, проживающего в Дании", — говорится в сообщении для прессы.

Напоминается в этой связи, что расследование подозрений на готовящееся покушение стало причиной проведения 28 сентября масштабной в регионе операции, когда почти на два часа закрыли Эресуннский мост, соединяющий Данию и Швецию, а также прервали паромное сообщение из Дании в Швецию и Германию.

После операции полиция сообщила, что перекрытие моста было связано с подозрениями на угрозы, исходящие, по оценкам PET, из Ирана в адрес проживающего в Дании лидера датской группы движения ASMLA.

В PET считают, что находящийся под арестом человек в период с 25 по 27 сентября делал снимки в районе места жительства лидера ASMLA и планировал потом передать информацию иранским спецслужбам для дальнейшего планирования покушения на территории Дании. С весны 2018 года этот лидер находится под охраной датских спецслужб.

Арестованный отвергает свою причастность к каким-либо планам покушения, говорится в сообщении для прессы датской полиции. Поясняется также, что подозрения на готовящееся покушение основаны не только на наблюдениях за арестованным, но и на других данных спецслужб Дании.

Полиция сообщила также, что помимо следствия по делу о покушении, она также занимается и выяснением вопроса, нарушили ли члены ASMLA уголовный кодекс Дании, поддержав нападение в Иране, которое произошло 22 сентября во время военного парада в городе Ахваз.

Результаты предварительного следствия датских спецслужб вызвали реакцию политических властей Дании. Во вторник глава датского МИД Андерс Самуэльсен заявил, что Дания отозвала посла из Тегерана в связи с сообщениями о готовящемся с участием иранских спецслужб покушении в стране.

Тегеран отверг заявления главы датской Службы разведки и безопасности (PET) о незаконной деятельности иранских спецслужб в Дании.

ASMLA – группировка, которая поддерживает создание независимого арабского государства в иранской провинции Хузестан. Иранское правительство внесло ASMLA в список террористических организаций.