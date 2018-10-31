СТОКГОЛЬМ, 31 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Гражданин Норвегии с иранскими корнями, задержанный по подозрению в причастности к планам покушения в Дании на лидера движения ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz), будет находиться под арестом до 8 ноября. Об этом говорится в сообщении для прессы полиции безопасности Дании PET.
Поясняется, что полиция безопасности Дании считает дело "весьма необычным и очень серьезным" и что датские спецслужбы занимались им в течение долгого времени.
"Дело имеет отношение к деятельности иранской разведки и планированию убийства человека, проживающего в Дании", — говорится в сообщении для прессы.
После операции полиция сообщила, что перекрытие моста было связано с подозрениями на угрозы, исходящие, по оценкам PET, из Ирана в адрес проживающего в Дании лидера датской группы движения ASMLA.
В PET считают, что находящийся под арестом человек в период с 25 по 27 сентября делал снимки в районе места жительства лидера ASMLA и планировал потом передать информацию иранским спецслужбам для дальнейшего планирования покушения на территории Дании. С весны 2018 года этот лидер находится под охраной датских спецслужб.
Арестованный отвергает свою причастность к каким-либо планам покушения, говорится в сообщении для прессы датской полиции. Поясняется также, что подозрения на готовящееся покушение основаны не только на наблюдениях за арестованным, но и на других данных спецслужб Дании.
Результаты предварительного следствия датских спецслужб вызвали реакцию политических властей Дании. Во вторник глава датского МИД Андерс Самуэльсен заявил, что Дания отозвала посла из Тегерана в связи с сообщениями о готовящемся с участием иранских спецслужб покушении в стране.
Тегеран отверг заявления главы датской Службы разведки и безопасности (PET) о незаконной деятельности иранских спецслужб в Дании.
ASMLA – группировка, которая поддерживает создание независимого арабского государства в иранской провинции Хузестан. Иранское правительство внесло ASMLA в список террористических организаций.