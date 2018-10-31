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В МФКК объяснили, почему миллионы людей в мире не получают гумпомощь

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© РИА Новости / Олеся ПотаповаМашина Красного Креста. Архивное фотоМашина Красного Креста. Архивное фото
© РИА Новости / Олеся Потапова

ЖЕНЕВА, 30 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Миллионы людей, которые находятся в кризисной ситуации, не получают необходимой гуманитарной помощи из-за недостаточной и недостоверной информации о них, говорится в докладе Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК), опубликованном в среду.

Автомобиль Красного Креста. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В "Отчете о всемирных катастрофах 2018 года" отмечается, что за 10 лет в мире произошла 3751 природная катастрофа, в результате которых пострадало 2 миллиарда человек. Ущерб от стихийных бедствий составил 1 миллиард 658 миллионов долларов США. Однако не всем людям была оказана равноценная гуманитарная помощь.

В документе указывается, что наиболее уязвимыми оказались те люди, до которых тяжело добраться, инвалиды, бедные, те, о которых у гуманитарных агентств мало информации, а также те, кого общество намеренно игнорирует.

"Даже если все гуманитарные призывы полностью получат необходимое финансирование, скорее всего, много миллионов людей все также останется за бортом. Этот доклад должен заставить международный гуманитарный сектор активно искать тех, кто остался в отчаянии и находится в тени", — заявил генеральный секретарь МФКК Эльхадж Ас Си.

Флаг Международного комитета Красного Креста. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В докладе приводится ряд рекомендаций для доноров, правительств пострадавших районов и волонтеров, которые могут исправить ситуацию. В частности, МФКК призывает предоставлять более качественную информацию о пострадавших, а также оказывать помощь в первую очередь тем, до кого сложнее всего добраться. Предлагается также пересмотреть финансовые потоки и передавать средства напрямую местным и национальным гуманитарным организациям. По данным МФКК за 2017 год, всего 2,9% (603 миллиона долларов) от международного финансирования гуманитарных программ было направлено на такую целевую помощь. Остальные средства выделялись через крупные гуманитарные организации ООН.

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