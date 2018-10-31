ТБИЛИСИ, 31 окт – РИА Новости. Кандидат в президенты Грузии от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе считает, что волнения представителей правящих властей о том, что его победа во втором туре выборов главы государства будет означать начало "гражданской войны", напрасны.

Ранее депутат из парламентского большинства Гедеван Попхадзе заявил журналистам, что если президентом станет Вашадзе, то в страну вернется экс-президент Михаил Саакашвили, будут помилованы бывшие чиновники и это будет "шагом к началу гражданской войны".

"Никакого реванша, никакой гражданской войны, никакого противостояния или угнетения политических оппонентов, запугивания и физической расправы с ними не будет, потому что государство нужно спасать", — сказал Вашадзе в эфире телекомпании "Рустави 2".

Он также разъяснил свои недавние заявления о том, что в случае победы на выборах намерен помиловать экс-президента Михаила Саакашвили и освободить арестованных экс-чиновников. По словам Вашадзе, у него есть желание всех помиловать, но для этого необходимо подключение прокуратуры и комиссии по помилованию, следовательно, этих людей "должно помиловать государство, согласно действующему законодательству".

Вашадзе также выразил полную уверенность в том, что победит во втором туре выборов президента и утверждает, что по собственным подсчетам, он опережает своего конкурента в первом же туре.

За должность президента Грузии в воскресенье боролись 25 кандидатов. Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, независимый кандидат, экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", набирает 38,64% голосов, ее главный соперник от оппозиции Григол Вашадзе — 37,74%. Второй тур выборов должен пройти до 2 декабря.