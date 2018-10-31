Саакашвили заявил, что не будет просить у президента Грузии помилования

ТБИЛИСИ, 31 окт – РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не намерен просить помилования у президента, "так как не совершал преступлений", и будет защищать свои права в суде.

Ранее Григол Вашадзе — кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", в которую входит партия экс-президента Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) — заявлял, что если станет президентом, то помилует Саакашвили и других бывших высокопоставленных чиновников, обвиняемых в Грузии по разным уголовным делам.

"Я не собираюсь просить помилования ни у президента Маргвелашвили (действующий президент — ред.), ни у президента Вашадзе. Видимо, меня с кем-то путают. Я ничего не забирал из Грузии и все, что имел, отдал в президентскую библиотеку…" — заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Рустави 2".

По его словам, он "не совершал никаких преступлений", и поэтому планирует "защищать свои права путем правосудия". Саакашвили также считает, что будет лучше, если арестованные бывшие чиновники, после того как выйдут на свободу, не вернутся в политику, а будут лечить свое здоровье.

"В политику должны прийти новые люди. Все твердят, "националисты возвращаются!" Какие еще националисты?! Новым людям нужно дать путь", — добавил он, отметив, что сам не собирается в случае победы Вашадзе на президентских выборах занимать какую-либо должность в Грузии.

"Я не хочу никаких должностей в Грузии, но это не означает, что я не буду высказывать свою активную позицию", — добавил он.

За должность президента Грузии в воскресенье боролись 25 кандидатов. Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, независимый кандидат, экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", набирает 38,64% голосов, ее главный соперник от оппозиции Григол Вашадзе — 37,74%. Второй тур выборов должен пройти до 2 декабря.