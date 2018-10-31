Запад потакает Киеву в несоблюдении минских договоренностей, заявил Небензя

ООН, 31 окт — РИА Новости. Запад потакает Киеву в несоблюдении минских договоренностей по Донбассу, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во вторник на заседании Совбеза по выборам в ДНР и ЛНР.

"Киев не соблюдает договоренности о прекращении огня, продвинулся не менее, чем на 15 километров вглубь "серой зоны", упорно уклоняется от выполнения своих политических обязательств, пытается маргинализировать механизмы минской контактной группы и запустить "по второму кругу" обсуждение уже согласованных вопросов", — сказал Небензя.

Он отметил, что "в этом потакают наши западные партнеры, заявляя, например, как (спецпредставитель госдепа США по Украине — ред.) Курт Волкер, что провозглашенным республикам Донбасса "нет места в минских соглашениях" и что "они должны исчезнуть".

"А (президент Украины Петр — ред.) Порошенко заявляет, что "минского формата не существует". Какой реакции от Донбасса вы ждете на такую риторику?" — спросил у членов Совбеза российский постпред.

"Сегодня мы свидетели очередного лицемерия. Тотальный и беспардонный саботаж Киевом минских договоренностей на протяжении длительного времени, фактически с первого дня, полностью игнорируется. Вместо признания этого факта на обсуждение Совета Безопасности выносятся предстоящие в ноябре выборы, которые являются вынужденной мерой в условиях саботажа Киевом своих политических обязательств, когда люди на Донбассе, граждане Украины, между прочим, брошены украинской властью", — заключил Небензя.

Ранее Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания — члены Совета Безопасности ООН, а также примкнувшие к ним бывшие и будущие члены совета Италия, Бельгия и Германия сделали заявление, в котором отметили, что не признают планируемые в самопровозглашенных республиках Донбасса 11 ноября выборы и просят Россию остановить этот процесс.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.