Запад потакает Киеву в несоблюдении минских договоренностей, заявил Небензя

ООН, 31 окт — РИА Новости. Запад потакает Киеву в несоблюдении минских договоренностей по Донбассу, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во вторник на заседании Совбеза по выборам в ДНР и ЛНР.
Он отметил, что "в этом потакают наши западные партнеры, заявляя, например, как (спецпредставитель госдепа США по Украине — ред.) Курт Волкер, что провозглашенным республикам Донбасса "нет места в минских соглашениях" и что "они должны исчезнуть".
"А (президент Украины Петр — ред.) Порошенко заявляет, что "минского формата не существует". Какой реакции от Донбасса вы ждете на такую риторику?" — спросил у членов Совбеза российский постпред.
Ранее Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания — члены Совета Безопасности ООН, а также примкнувшие к ним бывшие и будущие члены совета Италия, Бельгия и Германия сделали заявление, в котором отметили, что не признают планируемые в самопровозглашенных республиках Донбасса 11 ноября выборы и просят Россию остановить этот процесс.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.