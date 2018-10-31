США продолжат тесные консультации с союзниками по вопросу договора о РСМД

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. США продолжат тесные консультации с союзниками по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Мы сделали все, что могли. Дипломаты все еще прикладывают усилия. Мы проинформировали Совет НАТО. Советник по нацбезопасности (США Джон Болтон — ред.) передал обеспокоенности напрямую в Москву, госсекретарь (США Майк — ред.) Помпео вовлечен в дискуссии с его коллегой министром иностранных дел. Встреча министров иностранных дел НАТО пройдет, я думаю, 4 декабря, и это, уверен, станет центральной темой", — сказал Мэттис, выступая в Институте мира в Вашингтоне.

Глава Пентагона уверяет, что США "пытаются делать все, что могут, чтобы найти вариант" решения проблемы вокруг ДРСМД.

"Мы продолжим сотрудничать очень-очень тесно с нашими союзниками и консультироваться с ними", — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, в то время как Москва его нарушает, и выйдут из договора. Он также считает, что в соглашение о ликвидации РСМД должен быть включен и Китай. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. В американском конгрессе даже звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении этого документа и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.

Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.