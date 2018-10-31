Москалькова назвала украинского омбудсмена Денисову "недоговороспособной"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после возвращения российских моряков судна "Норд" на родину высказала мнения о том, что ее украинская коллега Людмила Денисова "недоговороспособна".
"Денисова — недоговороспособна. И мы с ней не смогли найти общий язык в решении этих вопросов. А вот с помощью европейского института омбудсменов и его вице-президента Нины Карпачевой мы смогли построить прекрасный диалог", — сказала Москалькова в интервью газете "Известия".
Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семь сняли с рейса в Минск. При этом капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".
Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.