Москалькова назвала украинского омбудсмена Денисову "недоговороспособной"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Архивное фото

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после возвращения российских моряков судна "Норд" на родину высказала мнения о том, что ее украинская коллега Людмила Денисова "недоговороспособна".

Семь членов экипажа российского судна "Норд" во вторник на границе Крыма и Украины были обменяны на семерых украинских моряков, сообщил ранее пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой. По словам уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов, в том числе с рыболовецкого ЯМК-0041.

"Денисова — недоговороспособна. И мы с ней не смогли найти общий язык в решении этих вопросов. А вот с помощью европейского института омбудсменов и его вице-президента Нины Карпачевой мы смогли построить прекрасный диалог", — сказала Москалькова в интервью газете "Известия".

Российский омбудсмен также добавила, что от российских моряков не поступало жалоб на давление со стороны Украины, а процедура обмена прошла очень хорошо.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семь сняли с рейса в Минск. При этом капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.