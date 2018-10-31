Небензя рассказал, кому выгодно невыполнение Киевом минских договоренностей

ООН, 31 окт — РИА Новости. Украина не выполняет минские договоренности по Донбассу и это позволяет США и Европе продолжать использовать санкции против России, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во вторник на Совбезе ООН.

"В том, что киевская власть не выполняет минские договоренности, виноваты вы – ЕС и США. ЕС и США нам твердят, что антироссийские санкции будут сняты, когда будут выполнены минские договоренности. А поскольку эти договоренности не выполняет нынешняя киевская власть, то такая позиция означает приглашение Украине продолжать саботировать минские соглашения, поскольку расплачиваться за это будет Россия", — заявил Небензя.

Он добавил, что "Киев с удовольствием этим пользуется".

"То же самое с выборами: Киев ничего не делает, чтобы выполнить политическую часть "Минска", включая положения о выборах, но протестует, когда люди в Донецке собираются заполнить созданный после убийства Захарченко властный вакуум", — добавил постпред.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.