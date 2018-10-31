ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Специалисты министерства внутренней безопасности США не зафиксировали на данный момент кибератак на избирательные системы в стране перед выборами 2018 года, сообщила помощник главы ведомства Джанетт Мэнфра.

Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов).

"Есть разница между иностранным влиянием (на выборы), вмешательством и попытками манипуляции голосованием (избирателей)… Мы не получали какую-либо информацию о том, что кто-то пытается манипулировать избирательным процессом как таковым", — заявила Мэнфра во вторник журналистам, отвечая на вопрос о попытках взлома баз данных избирателей и других подобных действиях.

Она также сообщила, что на данный момент около 90% избирательной инфраструктуры во всех штатах способна фиксировать попытки опасной кибердеятельности. "Они не обязательно говорят нам, что "русские идут", но они говорят о том, что может быть какая-то злонамеренная деятельность, за которой надо следить", — пояснила помощник министра.

"Мы совершенно точно располагаем информацией о том, что есть иностранные деятели, которые пытаются влиять на американское общественное мнение через социальные сети и через другие формы… Влияние есть, но (взлома) избирательной системы – нет", — добавила представитель МВБ.

США ранее обвинили Россию во вмешательстве в выборы в 2016 году. Сообщалось о попытках хакеров взломать избирательные базы данных, однако, как утверждали и продолжают утверждать американские власти, влияния на результаты голосования эти действия не оказали и легитимность выборов сомнений не вызывает. В феврале 2018 года спецпрокурор США Роберт Мюллер заочно предъявил обвинения группе россиян и компаний из России во вмешательстве в выборы, которое в том числе осуществлялось через социальные сети.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.