ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Специалисты министерства внутренней безопасности США не зафиксировали на данный момент кибератак на избирательные системы в стране перед выборами 2018 года, сообщила помощник главы ведомства Джанетт Мэнфра.
"Есть разница между иностранным влиянием (на выборы), вмешательством и попытками манипуляции голосованием (избирателей)… Мы не получали какую-либо информацию о том, что кто-то пытается манипулировать избирательным процессом как таковым", — заявила Мэнфра во вторник журналистам, отвечая на вопрос о попытках взлома баз данных избирателей и других подобных действиях.
"Мы совершенно точно располагаем информацией о том, что есть иностранные деятели, которые пытаются влиять на американское общественное мнение через социальные сети и через другие формы… Влияние есть, но (взлома) избирательной системы – нет", — добавила представитель МВБ.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.