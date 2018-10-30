Экипаж судна "Норд" не признал себя гражданами Украины, заявил адвокат

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Члены экипажа крымского сейнера "Норд", незаконно удерживаемого на Украине с марта этого года, вернулись в Крым как граждане Российской Федерации, украинское гражданство их доказано не было, сообщил руководитель адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры", адвокаты которого представляют интересы крымских рыбаков, Максим Могильницкий.

Семь членов экипажа российского судна "Норд" во вторник на границе Крыма и Украины были обменяны на семерых украинских моряков, сообщил ранее пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой. По словам уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов, в том числе с рыболовецкого ЯМК-0041.

Могильницкий напомнил, что Госпогранслужба Украины трижды не позволяла рыбакам вернуться домой в Крым.

"Границу разрешили пересечь лишь при условии признания украинского гражданства и предъявления украинских же паспортов. При том, что рыбаки считали себя гражданами Российской Федерации, а на руках имели только российские паспорта. Госпогранслужбе так и не удалось доказать в судебном порядке, что моряки с "Норда" являются гражданами Украины… На руках у моряков были только российские паспорта. Ответ на вопрос о том, по каким же документам они пересекли границу, очевиден", — написал Могильницкий на своей странице в Facebook.

Адвокат подчеркнул, что ни один из рыбаков, находившихся на территории Украины против своей воли, никаких преступлений не совершал. Каких-либо претензий правового характера на сегодняшний день государство к ним не имеет.

"Вот и получается, что граждан другого государства взяли, по сути дела, в заложники и силой удерживали на территории Украины в качестве обменного фонда. Удерживали до тех пор, пока не подвернулся вариант для обмена", — подчеркнул адвокат.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семь сняли с рейса в Минск. При этом капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.