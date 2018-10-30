Кузнецова обсудила план по возвращению российских детей из Ирака и Сирии

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова и замглавы МИД РФ Леонид Богданов на встрече в министерстве иностранных дел разработали план по возвращению на родину российских детей из Ирака и Сирии, говорится в сообщении на сайте детского омбудсмена.

"В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по возвращению на родину из зоны боевых действий в Ираке и Сирии несовершеннолетних граждан Российской Федерации… По итогам совместного заседания, участники встречи наметили дальнейшие конкретные шаги по скорейшему возвращению детей на родину", — заявили в аппарате детского омбудсмена.

По данным пресс-службы, уже разработаны этапы возвращения детей. Установлены личности детей, факт родства с матерями, подтверждено наличие у них российского гражданства. Также прошел ряд встреч с родственниками, которые готовы принять детей в свои семьи и ожидают их возвращения.

"По свидетельствам специалистов и врачей, навещавших несовершеннолетних, дети содержатся в условиях нестерпимой жары и полной антисанитарии, многие имеют различные ранения, инфекционные заболевания и нуждаются в срочной медицинской помощи. Конечно, нужно постараться сделать все, чтобы вернуть их родственникам и дать шанс на полноценную жизнь", – приводятся в сообщении слова Кузнецовой.

По информации пресс-службы, в настоящее время в одной из багдадских тюрем вместе со своими матерями находятся около 100 российских детей, более половины из них – в возрасте от 0 до 4 лет.