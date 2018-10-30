Адвокаты продолжат борьбу за освобождение капитана судна "Норд"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Борьба за освобождение капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, оставшегося на Украине, будет продолжена, сообщил РИА Новости руководитель адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры", адвокаты которого представляют интересы крымских рыбаков, Максим Могильницкий.

Семь членов экипажа российского судна "Норд" во вторник на границе Крыма и Украины были обменяны на семерых украинских моряков, задержанных за браконьерство. Капитан "Норда" остался на Украине.

"Мы продолжим борьбу за освобождение капитана судна "Норд", который должен, так же как и остальные члены экипажа, вернуться домой к своей семье", — сказал РИА Новости Могильницкий.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семь сняли с рейса в Минск. При этом капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".