Индия испытала способную нести ядерный боезараяд ракету Agni-I, пишут СМИ

Межконтинентальная баллистическая ракета Агни-5 во время военного парада в Нью-Дели. архивное фото

Межконтинентальная баллистическая ракета Агни-5 во время военного парада в Нью-Дели. архивное фото

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Командование стратегических войск Индии во вторник в очередной раз успешно испытало баллистическую ракету малой дальности Agni-I, которая способна нести ядерный боезаряд, сообщает издание Times of India со ссылкой на источники в обороне.

Как сообщает издание, запуск ракеты был осуществлен с острова Абдул-Калам у берегов штата Орисса в рамках периодических учебных мероприятий, которые проводятся командованием стратегических войск.

По заявлению источников издания, траектория полета ракеты во время испытания отслеживалась системой радаров, телеметрических станций, электрооптических приборов и кораблей с момента ее запуска до точного попадания в цель. 15-метровая Agni-I уже принята на вооружение в индийской армии. Отмечается, что ракета Agni-I оснащена специализированной навигационной системой, которая обеспечивает высокую точность попадания в цель.

Очередное испытание Agni-I произошло в феврале 2018 года.

Разработанная Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) ракета Agni была впервые испытана 25 января 2002 года, ракета уже состоит на вооружении. Дальность ракеты Agni-I составляет 700 километров. Она весит около 12 тонн и способна нести ядерный или обычный боезаряд весом до тонны.