Вучич готов встретиться с главой самопровозглашенного Косово в Париже

БЕЛГРАД, 30 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил РИА Новости, что готов провести встречу с главой самопровозглашенной республики Косово Хашимом Тачи на полях международного саммита в Париже в ноябре.

Переговоры властей самопровозглашенной республики и сербского руководства при посредничестве ЕС в Брюсселе фактически сорвались в начале сентября. Тачи и Вучич не пожелали встретиться лично, по очереди побеседовали с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, и сторонам не удалось достигнуть ни одной договоренности. Дата следующего раунда диалога лидеров Белграда и Приштины не называлась.

Косовский министр иностранных дел Бехджет Пацолли заявил в середине октября, что Тачи и Вучич встретятся в Париже во время саммита, который организует 11-13 ноября в столице Франции президент Эммануэль Макрон. Балканские политики получили приглашение на мероприятие в честь Дня перемирия в Первой мировой войне.

"В Париже увижусь с мировыми государственными деятелями. Я готов, но пока нет никакого подтверждения этого, разговаривать и с Тачи, если кто-то хочет организовать эту встречу "на полях", — заявил Вучич агентству.

"Этим посредником должен стать ЕС, так как мы раньше согласились на такой вид покровительства. Это мог бы быть, например, французский президент. Но невозможно, чтобы эта встреча привела к решению", — отметил сербский президент.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.