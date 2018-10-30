В Канаде мать и сын встретились спустя более 30 лет после похищения

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Канадка Линетт Манн-Льюис впервые за 31 год встретила своего сына, похищенного в 1987 году, сообщает портал Global News.

Отец ребенка Алан Манн-младший похитил сына, когда тому было два года. Ему удалось добыть поддельные документы и переехать в США. Ребенку он сообщил, что его мать умерла.

Обман удалось раскрыть, когда в США Алану Манну предъявили обвинения в многочисленных нарушениях федерального законодательства. Система автоматического распознавания лиц узнала в нем отца пропавшего в Канаде ребенка, после чего его обман был разоблачен. Вскоре он будет экстрадирован в Канаду, где Манну выдвинут обвинения в похищении ребенка.

Линетт Манн-Люис уже встретилась со своим сыном. По ее словам, последние несколько часов перед встречей были самыми тяжелыми за 31 год. Она также призналась, что ей очень понравилось готовить для сына. Во время их первой встречи ему даже пришлось на время забыть о своих вегетарианских предпочтениях в кулинарии из-за приготовленной матерью курицы, которую та сделала, не зная о вкусах вновь обретенного сына.