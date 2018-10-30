В Госдуме назвали заявление Тимошенко о компенсации предвыборным блефом

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Заявление лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о намерении требовать от РФ компенсацию в 100 миллиардов евро является предвыборным блефом, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах президента Украины намерена добиться от РФ компенсации убытков, якобы нанесенных утратой Донбасса и Крыма, жители которых проголосовали за независимость от Киева на референдумах. Она считает, что украинцы могут получить 100 миллиардов евро.

"Наша позиция не меняется: все, кто жил в Крыму и пожелал вернуться в Украину — забрали свое имущество, а для остальных крымчан — это Россия, в которую они вернулись вместе с полуостровом. И, замечу, без каких-либо долгов. Так что сто миллиардов, которые обещает Тимошенко, — это предвыборный блеф, в который многим хочется верить, но никому не удалось воплотить", — сказал Бальбек РИА Новости.

На Украине политики начали агитацию в преддверии выборов президента и парламента, несмотря на то, что официально избирательная гонка еще не началась. По оценкам политологов, наиболее активно агитацию ведет Тимошенко, которая уже представила часть "нового курса" для страны, который касался экономики. Выборы президента пройдут весной 2019 года. Тимошенко уже несколько месяцев остается лидером президентского рейтинга.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".