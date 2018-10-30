Вучич заявил, что решение вопроса Косово без России невозможно

БЕЛГРАД, 30 окт – РИА Новости. Решение проблемы Косово и Метохии невозможно без участия России как постоянного члена Совбеза ООН, сообщил во вторник РИА Новости президент Сербии Александр Вучич.

"Так же, как невозможно достичь решения без Америки, невозможно достичь решения без России. Во всяком случае, невозможно без ЕС, а особенно без Сербии. Все это должно быть связано, поэтому говорю, что не являюсь слишком большим оптимистом, хотя и понятно, что я хотел бы достичь компромисса", — заявил Вучич агентству.

"Как они думают достичь договора без России? Как они проведут это в Совбезе ООН, на Генеральной ассамблее? Нет такого способа", — отметил президент Сербии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.