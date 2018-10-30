МИД Эквадора призвал Ассанжа воздержаться от "необоснованных инсинуаций"

КИТО, 30 окт — РИА Новости. МИД Эквадора предупредил основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа о необходимости воздержаться от необоснованных заявлений в адрес правительства, предоставившего ему политическое убежище.

В понедельник в ходе видеоконференции Ассанж скрывающийся с 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, обвинил власти южноамериканской страны в намерении выдать его США.

"Эквадор требует от того, кто получил его защиту, соблюдать уважение к суверенитету и доброму имени страны, не позволяя утверждений или необоснованных инсинуаций в связи с поведением правительства в отношении убежища, которым он (Ассанж – ред.) пользуется более шести лет", — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Эквадор остается твердо приверженным как к национальному, так и к международному законодательству, регулирующим предоставление убежища.

Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент, если будут соблюдены его права.

Ранее генеральный прокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо объявил о двух возможных вариантах развития ситуации с Ассанжем, оба из которых основатель WikiLeaks якобы отверг. По его словам, Ассанж "мог сдаться британским властям под гарантии, которые получило эквадорское государство, на срок не более шести месяцев и при условии невыдачи никакой другой стране, либо он мог продолжать оставаться в посольстве Эквадора в Лондоне при соблюдении определенных правил". Сам Ассанж отказался выполнять составленный для него регламент поведения.

Адвокат Ассанжа в Эквадоре Карлос Поведа заявил ранее РИА Новости, что Ассанж готов сдаться британским властям, если получит письменное сообщение от Соединенного Королевства, что его не экстрадируют.