В Ватикане заявили, что не договаривались о перезахоронении Франко

РИМ, 30 окт – РИА Новости. Александр Логунов. Ватикан не договаривался с властями Испании относительно нового места захоронения останков испанского диктатора Франсиско Франко, сообщил официальный представитель Святого престола Грег Берк.
"Кардинал Паролин не выступает против эксгумации Франсиско Франко… но он никогда не высказывался относительно (нового — ред.) места захоронения", — заявил Берк, чье заявление приводит служба печати Святого престола.
"Вице-премьер Кальво выразила свою озабоченность по поводу возможного захоронения в соборе Альмудена и выразила желание изучить другие возможные варианты путем диалога с семьей. Государственный секретарь заявил, что это решение является подходящим", — отмечается в сообщении.
В конце августа испанское правительство приняло решение, согласно которому прах диктатора должен быть перенесен из базилики в Долине павших в другое место, которое определят родственники. Внук диктатора Франсиско Франко Мартинес Бордиу (Martínez-Bordiú) представил заявление в министерство юстиции, в котором изложил возражения по поводу принятого решения, назвав его неконституционным. Однако в этом же документе сообщил, что если требования не будут удовлетворены и эксгумация состоится, то родственники готовы перенести останки в крипту собора Альмудена в Мадриде.
Кафедральный собор Альмудена расположен в самом центре столицы, рядом с Королевским дворцом, и является одним из наиболее посещаемых туристами мест.
Перезахоронение диктатора должно состояться до конца года.
Правительство считает, что могила Риверы должна оставаться на прежнем месте, поскольку он "также жертва войны".
Комплекс часто посещают последователи Франко, неофалангисты и члены других крайне правых организаций для торжественных церемоний. В частности, они приходят сюда в день смерти Франко — он умер 20 ноября 1975 года.