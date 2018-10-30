В Ватикане заявили, что не договаривались о перезахоронении Франко

РИМ, 30 окт – РИА Новости. Александр Логунов. Ватикан не договаривался с властями Испании относительно нового места захоронения останков испанского диктатора Франсиско Франко, сообщил официальный представитель Святого престола Грег Берк.

Ранее вице-премьер правительства Испании Кармен Кальво по итогам встречи с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявила о существующем согласии властей и церкви по поводу перезахоронения останков Франко. При этом она заявила, что прах не может быть перезахоронен в мадридском кафедральном соборе Альмудена, как этого хотят родственники Франко. Ряд СМИ сообщил, что согласие Ватикана распространяется и на новое место захоронения.

"Кардинал Паролин не выступает против эксгумации Франсиско Франко… но он никогда не высказывался относительно (нового — ред.) места захоронения", — заявил Берк, чье заявление приводит служба печати Святого престола.

"Вице-премьер Кальво выразила свою озабоченность по поводу возможного захоронения в соборе Альмудена и выразила желание изучить другие возможные варианты путем диалога с семьей. Государственный секретарь заявил, что это решение является подходящим", — отмечается в сообщении.

Сообщалось, что правительство Испании выступило против перезахоронения останков Франко в мадридском кафедральном соборе Альмудена из опасений, что они могут стать объектом поклонения. Этот собор в качестве места для новой могилы Франко выбрали его родственники. Кальво отметила, что правительство обязано следить за тем, чтобы Франко не прославляли нигде в Испании, поэтому его прах должен быть перезахоронен "в достойном месте, но не в таком, где он может стать объектом для поклонения какого-либо типа".

В конце августа испанское правительство приняло решение, согласно которому прах диктатора должен быть перенесен из базилики в Долине павших в другое место, которое определят родственники. Внук диктатора Франсиско Франко Мартинес Бордиу (Martínez-Bordiú) представил заявление в министерство юстиции, в котором изложил возражения по поводу принятого решения, назвав его неконституционным. Однако в этом же документе сообщил, что если требования не будут удовлетворены и эксгумация состоится, то родственники готовы перенести останки в крипту собора Альмудена в Мадриде.

Кафедральный собор Альмудена расположен в самом центре столицы, рядом с Королевским дворцом, и является одним из наиболее посещаемых туристами мест.

Перезахоронение диктатора должно состояться до конца года.

Монументальный комплекс Долина павших, расположенный в 60 километрах от Мадрида, строился с 1940 по 1958 год по приказу самого Франко как памятник погибшим в Гражданской войне в 1936–1939 годах. При создании Долины использовался труд пленных республиканцев, многие из которых умерли при строительных работах. Там захоронены 34 тысячи человек — как республиканцы, так и франкисты. Только две могилы в базилике подписаны — Франко и основателя "Испанской Фаланги" Хосе Антонио Примо де Риверы. Места их захоронений расположены друг напротив друга.

Правительство считает, что могила Риверы должна оставаться на прежнем месте, поскольку он "также жертва войны".

Комплекс часто посещают последователи Франко, неофалангисты и члены других крайне правых организаций для торжественных церемоний. В частности, они приходят сюда в день смерти Франко — он умер 20 ноября 1975 года.