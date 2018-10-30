Совбез ООН принял резолюцию по борьбе с Эболой в ДРК

ООН, 30 окт — РИА Новости. Совет безопасности ООН во вторник одобрил резолюцию 2439 по борьбе с лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго.

По данным Всемирной организации здравоохранения за 23 октября, в ДР Конго было зафиксировано 247 случаев заражения Эболой, из которых 212 подтверждено. Погибло 159 человек. Выздоровело 65 человек.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.

"Совет Безопасности… вновь выражает глубокую озабоченность общей ситуацией в области безопасности и гуманитарной ситуацией в ДРК, которая усугубляется дестабилизирующей активностью иностранных и внутренних вооруженных групп, и выражает серьезную обеспокоенность по поводу ситуации в плане безопасности в районах, пострадавших в результате вспышки Эболы, которая серьезно затрудняет усилия по реагированию и облегчает распространение вируса в ДРК и в регионе в целом", — говорится в резолюции.

Там отмечается, что Совбез подчеркивает необходимость того, чтобы правительство ДРК и все соответствующие стороны, оказывающие помощь в ответ на вспышку Эболы, активизировали усилия по обеспечению взаимодействия с населением, а также осуществляли утвержденные протоколы безопасности и охраны здоровья и меры предупреждения для ослабления последствий дезинформации и необоснованного предупреждения об опасности в связи с распространением и масштабами вспышки среди отдельных лиц и общин.

Также Совбез "особо отмечает неодинаковое воздействие вспышки Эболы на мужчин и женщин, указывает на необходимость гендерного подхода к реагированию с учетом конкретных потребностей как мужчин, так и женщин и подчеркивает важность полного, активного и реального участия женщин в разработке таких мер реагирования".

Кроме того, в резолюции принимается к сведению, что последняя оценка рисков регионального распространения по данным ВОЗ вызывает "глубокую озабоченность по поводу возможности распространения вируса в Уганду, Руанду, Южный Судан и Бурунди и рекомендует правительствам этих стран продолжать усилия, прилагаемые в плане обеспечения оперативной готовности, в полном сотрудничестве с ВОЗ".