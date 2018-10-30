Крымский омбудсмен рассказала о моряках, на которых обменяли экипаж "Норда"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Украинские моряки, которых обменяли во вторник на семерых членов экипажа российского сейнера "Норд", являются членами экипажей двух украинских судов, в том числе судна ЯМК-0041, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

Семерых членов экипажа российского судна "Норд" во вторник на границе Крыма и Украины обменяли на семерых украинских моряков, сообщил ранее пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

"У нас было семеро украинских моряков, четыре из них с задержанного ЯМК-0041. Мы добавили еще одно (украинское. — Прим. ред.) судно, потому что те нарушили границу. В итоге остались – семь и семь, кроме капитанов", — сказала Лубина.

По ее словам, второе украинское рыболовецкое судно – ЯОД-2105. "В обмен на российских моряков были освобождены семь рыбаков с двух украинских судов ЯМК-0041 и ЯОД-2105, задержанных ранее за браконьерство в наших территориальных водах", — добавила она.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.