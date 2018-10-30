Омбудсмен Крыма рассказала, кто со стороны Украины помог с обменом моряков

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Решающая роль с украинской стороны в произведенном обмене моряками принадлежит экс-уполномоченной по правам человека в Украине Нине Карпачевой, а не Людмиле Денисовой, занимающей это пост сегодня, заявила РИА Новости омбудсмен по правам человека в Крыму Людмила Лубина.
"Буквально вчера Карпачева приехала, сказала – я договорилась. Российские моряки вернутся домой – обеспечьте, чтобы украинские тоже вернулись домой. С этим вопросом я ее привела к (главе Крыма) Аксенову. Сергей Валерьевич способен рисковать и принимать решение, и далее шло согласование… Я прекрасно понимаю, что наша землячка, керчанка Нина Карпачева совершила невозможное", — сказала Лубина.
Собеседница агентства также отметила, что Карпачева, которая была омбудсменом Украины с 1998 по 2012 год, является заместителем правления европейского Союза омбудсменов и обладает европейским мандатом для участия в урегулировании такого рода проблем.
Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.