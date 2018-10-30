Омбудсмен Крыма рассказала, кто со стороны Украины помог с обменом моряков

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Решающая роль с украинской стороны в произведенном обмене моряками принадлежит экс-уполномоченной по правам человека в Украине Нине Карпачевой, а не Людмиле Денисовой, занимающей это пост сегодня, заявила РИА Новости омбудсмен по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

Семь членов экипажа российского судна "Норд" во вторник на границе Крыма и Украины были обменяны на семерых украинских моряков, сообщил ранее пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Лубина рассказала, что летом Карпачева приезжала в Крым, чтобы встретиться с задержанными украинскими моряками.

"Буквально вчера Карпачева приехала, сказала – я договорилась. Российские моряки вернутся домой – обеспечьте, чтобы украинские тоже вернулись домой. С этим вопросом я ее привела к (главе Крыма) Аксенову. Сергей Валерьевич способен рисковать и принимать решение, и далее шло согласование… Я прекрасно понимаю, что наша землячка, керчанка Нина Карпачева совершила невозможное", — сказала Лубина.

"Денисова не прилагала к этому усилий… Полный провал в контактах между Москальковой и Денисовой, потому что совершенно не договаривающейся, не идущей на уступки и некоммуникабельной стороной была Денисова. Это обошлось без нее", — добавила она.

Собеседница агентства также отметила, что Карпачева, которая была омбудсменом Украины с 1998 по 2012 год, является заместителем правления европейского Союза омбудсменов и обладает европейским мандатом для участия в урегулировании такого рода проблем.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семь сняли с рейса в Минск. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.