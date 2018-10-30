В Крыму положительно оценили обмен моряков "Норда"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Возращение в Крым экипажа сейнера "Норд", незаконно удерживаемого на Украине с марта этого года, является позитивным моментом в российско-украинских отношениях, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Семь членов экипажа российского судна "Норд" во вторник на границе Крыма и Украины были обменяны на семерых украинских моряков, сообщил ранее пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой. По словам уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов, в том числе с рыболовецкого ЯМК-0041.

"Это позитивный момент, и хочется надеяться на то, что у некоторых руководителей Украины начинает просыпаться ответственность за взаимоотношения между Украиной и Российской Федерации", — сказал Фикс.

По его мнению, недалек тот час, когда киевские власти осознают ошибочность взятого враждебного курса по отношению к России и Крыму в частности.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.

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