На Украине подтвердили возвращение членов экипажа "Норда" в Крым

КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Госпогранслужба Украины подтвердила, что семь членов экипажа российского судна "Норд" выехали в Крым, а семь украинских моряков вернулись на родину.

Ранее пресс-служба российского омбудсмена сообщила, что семь членов экипажа судна "Норд" во вторник обменяли на семь украинских моряков. Капитан "Норда" Владимир Горбенко находится на Украине под подпиской о невыезде.

"На КПВВ "Каланчак" прибыли члены судна "Норд", гражданство Украины которых было установлено в ходе рассмотрения административных производств в судах. Семь граждан Украины получили право вернуться домой на временно оккупированную территорию в Крыму и были оформлены на выезд из материковой части", — сообщается на сайте Погранслужбы Украины. Ведомство также сообщило, что семь граждан Украины, которых ранее задержали в РФ, вернулись на родину.

Как написала на своей странице в Facebook омбудсмен Украины Людмила Денисова, трое членов экипажа судна "ЯМК-0041" и четверо моряков с судна "ЯОД 21-05" уже направляются домой. При том в Киеве не считают это обменом, поскольку утверждают, что члены экипажа "Норд" якобы являются украинскими гражданами.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семь сняли с рейса в Минск. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.