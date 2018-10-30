На Украине подтвердили возвращение членов экипажа "Норда" в Крым

КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Госпогранслужба Украины подтвердила, что семь членов экипажа российского судна "Норд" выехали в Крым, а семь украинских моряков вернулись на родину.
"На КПВВ "Каланчак" прибыли члены судна "Норд", гражданство Украины которых было установлено в ходе рассмотрения административных производств в судах. Семь граждан Украины получили право вернуться домой на временно оккупированную территорию в Крыму и были оформлены на выезд из материковой части", — сообщается на сайте Погранслужбы Украины. Ведомство также сообщило, что семь граждан Украины, которых ранее задержали в РФ, вернулись на родину.
Как написала на своей странице в Facebook омбудсмен Украины Людмила Денисова, трое членов экипажа судна "ЯМК-0041" и четверо моряков с судна "ЯОД 21-05" уже направляются домой. При том в Киеве не считают это обменом, поскольку утверждают, что члены экипажа "Норд" якобы являются украинскими гражданами.
Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.