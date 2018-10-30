Крымские власти окажут поддержку вернувшемуся экипажу "Норда"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Вернувшемуся в Крым экипажу российского сейнера "Норд", незаконно удерживаемого на Украине с марта этого года, будет оказана вся необходимая поддержка, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Семь членов экипажа российского судна "Норд" во вторник на границе Крыма и Украины были обменяны на семерых украинских моряков с рыболовецкого судна ЯМК-0041, сообщил ранее пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

"Помощь морякам оказывалась в том числе правовая, когда они незаконно удерживались на Украине. И сегодня, после возвращения, я думаю, что руководство республики примет соответствующие меры и решения для оказания помощи тем людям, которые возвратились в Крым, вернулись к своим семьям домой", — сказал РИА Новости Фикс.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семь сняли с рейса в Минск. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.

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