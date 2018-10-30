Крымские власти окажут поддержку вернувшемуся экипажу "Норда"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Вернувшемуся в Крым экипажу российского сейнера "Норд", незаконно удерживаемого на Украине с марта этого года, будет оказана вся необходимая поддержка, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
"Помощь морякам оказывалась в том числе правовая, когда они незаконно удерживались на Украине. И сегодня, после возвращения, я думаю, что руководство республики примет соответствующие меры и решения для оказания помощи тем людям, которые возвратились в Крым, вернулись к своим семьям домой", — сказал РИА Новости Фикс.
Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.
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