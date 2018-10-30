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Европа не может повлиять на Трампа в вопросе ДРСМД, считает эксперт

Сюжет:
Выход США из договора о РСМД (169)
(обновлено: 18:53 30.10.2018)
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh

МАДРИД, 30 окт – РИА Новости. Европа не обладает достаточными рычагами влияния на администрацию президента США Дональда Трампа в вопросе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако заинтересована в его сохранении и расширении, заявил РИА Новости ведущий специалист в области безопасности и обороны испанского Королевского института Elcano Феликс Артеага (Felix Arteaga).

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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По его словам, у Европы нет возможности повлиять в этой ситуации на администрацию Трампа. "Уже пытались по поводу соглашения (о ядерной программе) с Ираном. Европа, Китай, Россия заявили о необходимости сохранения договора. Но не убедили. К тому же Европа не является частью договора о РСМД, у нее нет возможности оказать давление. Она может заявить что-то в американском конгрессе о риске, ситуации неуверенности, которую это провоцирует, рассказать о потенциальных сценариях столкновений, нежелательных последствиях. Это единственное, что она может сделать", — сказал Артеага.

"Европа в целом не имеет ни ядерной доктрины, ни ядерного оружия. У нее есть общая политика в области обороны и безопасности — поддерживать все договоры, которые ограничивают распространение, о разоружении, расширять их. В НАТО уже выразили сожаление по поводу этой ситуации. До этого там заявили, что Россия нарушает договор", — заявил он, напомнив, что из всех европейских стран ядерное оружие есть только у Франции и Великобритании.

Эксперт считает, что, если договор перестанет действовать, ситуация в Европе может осложниться. "В случае разрыва договора Россия и США могут разместить эти ракеты на европейской территории, и даже некоторые европейские страны. Напряжение значительно возрастет", — сказал он.

Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР. Архивное фото.
© AP Photo / Andy Wong, pool
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Кроме того, Артеага предрекает обострение ситуации в других регионах, в первую очередь, на Ближнем Востоке и в Корее. "Попытка выиграть региональный конфликт на Ближнем Востоке может привести к попытке получить это оружие и внести большее напряжение в сценарии. То же самое может произойти в Корее. КНДР помимо межконтинентальных ракет хотела бы получить и ракеты малой и средней дальности, чтобы угрожать всем странам", — пояснил он.

Артеага напомнил, что в 1987 году, в момент подписания договора, ракеты средней дальности (1000-5500 км) были только у СССР и США. Сейчас ситуация иная. Еще ряд стран, в первую очередь Китай, Иран, КНДР разрабатывают подобное оружие, и при этом они не связаны никакими ограничениями. "Надо говорить о запрете этих видов вооружений на глобальном уровне", — сказал он.

Однако эксперт признает: расширение договора в нынешней ситуации противостояния России и Запада будет крайне сложным. "Но это может измениться. Договор был подписан в 1987 году, чему предшествовал крайне сложный период. Обе страны должны понять риск начала гонки вооружений, в которой будут участвовать другие страны. Это вопрос политической воли. Риск в случае доступа других стран к этому виду вооружений высок, учитывая большое количество региональных конфликтов. Если не будет достигнута договоренность о расширении договора на другие страны, определено, какие системы входят в него и какие нет, то мы столкнемся с серьезной проблемой контроля за вооружениями", — добавил эксперт.

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Эксперт рассказал, как Европа должна ответить на выход США из ДРСМД
По его мнению, угроза разрыва договора в том, что оружие может оказаться в руках руководителей ряда стран, которые не понимают, что такое военная доктрина, и "что это оружие существует не для того, чтобы его использовать". "Ситуация в этом случае может быть катастрофичной. Если столкновения с применением обычных видов вооружений можно остановить, то ядерную эскалацию нет", — добавил он. В качестве примера он привел Пакистан. "Если контроль за этим видом вооружений потеряет армия, у которой есть понимание, что такое военная доктрина, и она умеет его использовать, если появится человек, который захочет нанести удар по Индии, то последствия могут быть непредсказуемыми", — добавил Артеага.

Смысл ДРСМД, по его словам, как раз в том, чтобы избежать возможности распространения оружия "по ошибке" или "в результате преднамеренного решения", "это инструмент, который не позволяет от обычного вида вооружений перейти к тактическим, а затем и к стратегическим", "избежать, чтобы все вышло из-под контроля, неконтролируемой эскалации". "Такого риска в Европе не было 30 лет, с 1987 года", — добавил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

База противоракетной обороны в Форт-Грили, штат Аляска
CC BY 2.0 / DOD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro / Fort Greely, Alaska
Выйти из ДРСМД: США крошат глобальную безопасность, обвиняя во всем Россию
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решение США о выходе из ДРСМД повлечет серьезные последствия в первую очередь для Европы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО оценит последствия для своей безопасности от нового ракетного вооружения РФ, но не ожидает, что союзники в качестве ответа на ситуацию вокруг ДРСМД разместят в Европе дополнительное ядерное оружие.

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