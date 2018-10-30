Европа не может повлиять на Трампа в вопросе ДРСМД, считает эксперт

МАДРИД, 30 окт – РИА Новости. Европа не обладает достаточными рычагами влияния на администрацию президента США Дональда Трампа в вопросе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако заинтересована в его сохранении и расширении, заявил РИА Новости ведущий специалист в области безопасности и обороны испанского Королевского института Elcano Феликс Артеага (Felix Arteaga).
"Европа в целом не имеет ни ядерной доктрины, ни ядерного оружия. У нее есть общая политика в области обороны и безопасности — поддерживать все договоры, которые ограничивают распространение, о разоружении, расширять их. В НАТО уже выразили сожаление по поводу этой ситуации. До этого там заявили, что Россия нарушает договор", — заявил он, напомнив, что из всех европейских стран ядерное оружие есть только у Франции и Великобритании.
Эксперт считает, что, если договор перестанет действовать, ситуация в Европе может осложниться. "В случае разрыва договора Россия и США могут разместить эти ракеты на европейской территории, и даже некоторые европейские страны. Напряжение значительно возрастет", — сказал он.
Артеага напомнил, что в 1987 году, в момент подписания договора, ракеты средней дальности (1000-5500 км) были только у СССР и США. Сейчас ситуация иная. Еще ряд стран, в первую очередь Китай, Иран, КНДР разрабатывают подобное оружие, и при этом они не связаны никакими ограничениями. "Надо говорить о запрете этих видов вооружений на глобальном уровне", — сказал он.
Однако эксперт признает: расширение договора в нынешней ситуации противостояния России и Запада будет крайне сложным. "Но это может измениться. Договор был подписан в 1987 году, чему предшествовал крайне сложный период. Обе страны должны понять риск начала гонки вооружений, в которой будут участвовать другие страны. Это вопрос политической воли. Риск в случае доступа других стран к этому виду вооружений высок, учитывая большое количество региональных конфликтов. Если не будет достигнута договоренность о расширении договора на другие страны, определено, какие системы входят в него и какие нет, то мы столкнемся с серьезной проблемой контроля за вооружениями", — добавил эксперт.
Смысл ДРСМД, по его словам, как раз в том, чтобы избежать возможности распространения оружия "по ошибке" или "в результате преднамеренного решения", "это инструмент, который не позволяет от обычного вида вооружений перейти к тактическим, а затем и к стратегическим", "избежать, чтобы все вышло из-под контроля, неконтролируемой эскалации". "Такого риска в Европе не было 30 лет, с 1987 года", — добавил эксперт.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.
В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решение США о выходе из ДРСМД повлечет серьезные последствия в первую очередь для Европы.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО оценит последствия для своей безопасности от нового ракетного вооружения РФ, но не ожидает, что союзники в качестве ответа на ситуацию вокруг ДРСМД разместят в Европе дополнительное ядерное оружие.