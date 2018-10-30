Москалькова надеется на освобождение капитана судна "Норд"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется, что на Украине найдутся люди, способные вести диалог, и капитан судна "Норд" Владимир Горбенко, как и его команда, будет освобожден.

Семь членов экипажа российского судна "Норд" во вторник были обменяны на семерых украинских моряков с рыболовецкого судна ЯМК-0041, сообщил ранее пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой Алексей Зловедов. Горбенко находится на Украине под подпиской о невыезде.

"Конечно, Владимир Горбенко ожидает возвращения домой, а больше всего его мама, которая неоднократно приходила ко мне на прием и в ее глазах столько отчаяния, столько грусти и надежды, что на Украине найдутся люди, которые способны вести диалог. Будем надеяться, что этот этап тоже состоится и Владимир Горбенко вернется домой", — сказала Москалькова РИА Новости.

По ее словам, моряки судна "Норд" после обмена сообщили, что их возвращение не будет счастливым, пока не решится судьба капитана. "Эта солидарность, братство очень важно", — добавила омбудсмен.