В Казахстане призвали брать пример с России в вопросе воспитания детей

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. Министр образования Казахстана Ерлан Сагадиев заявил о самоустранении родителей от процесса воспитания собственных детей, сообщает Sputnik Казахстан.

Подобная практика, по словам чиновника, пошла с советских времен, когда были широко распространены пионерские лагеря и интернаты, в которых воспитывались дети, а родители занимались своими делами.

По его словам, родители не уделяют достаточного внимания детям, которые проводят время в социальных сетях, в том числе опасных. Ответственность перекладывают на школьных педагогов и психологов.

"Если с ребенком случится что-то, то они (родители) задают вопросы школе", — сказал Сагадиев в ходе обсуждения с депутатами единых стандартов программ для раннего развития детей.

Для решения проблемы министр предложил присмотреться к опыту России, которая ежегодно проводит парламентские слушания и поднимает актуальные для общества вопросы.

"Они эту проблему понимают и поднимают, пытаются родителям сказать, чтобы общество прислушалось, нам бы в принципе тоже что-то в этом роде необходимо", — заключил глава Минообразования.

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