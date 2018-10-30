Аксенов назвал освобождение всех моряков "Норда" следующим этапом

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов, принимавший участие в процедуре обмена семерых моряков с сейнера "Норд" на украинских моряков, назвал следующим этапом возвращение всех членов экипажа российского судна.
"Сегодня на родину вернулись семь моряков судна "Норд", задержанного еще в марте украинскими пограничниками в Азовском море. Процедура передачи наших граждан прошла на границе с Украиной в пункте пропуска "Армянск". Безусловно, залогом успеха стала поддержка президента РФ Владимира Владимировича Путина, который держал этот вопрос на личном контроле и давал четкие указания. Была проведена огромная коллективная работа, за что благодарю уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Николаевну Москалькову, директора ФСБ Александра Васильевича Бортникова, министра иностранных дел РФ Сергея Викторовича Лаврова и всех, кто принимал участие в этом процессе. Поздравляю наших моряков с возвращением! Следующий этап – возвращение оставшихся членов экипажа", — написал на своей странице в Facebook Аксенов.
Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.