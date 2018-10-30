Аксенов назвал освобождение всех моряков "Норда" следующим этапом

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов, принимавший участие в процедуре обмена семерых моряков с сейнера "Норд" на украинских моряков, назвал следующим этапом возвращение всех членов экипажа российского судна.

Семь членов экипажа российского судна "Норд" во вторник на границе Крыма и Украины были обменяны на семерых украинских моряков с рыболовецкого судна ЯМК-0041, сообщил ранее пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

"Сегодня на родину вернулись семь моряков судна "Норд", задержанного еще в марте украинскими пограничниками в Азовском море. Процедура передачи наших граждан прошла на границе с Украиной в пункте пропуска "Армянск". Безусловно, залогом успеха стала поддержка президента РФ Владимира Владимировича Путина, который держал этот вопрос на личном контроле и давал четкие указания. Была проведена огромная коллективная работа, за что благодарю уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Николаевну Москалькову, директора ФСБ Александра Васильевича Бортникова, министра иностранных дел РФ Сергея Викторовича Лаврова и всех, кто принимал участие в этом процессе. Поздравляю наших моряков с возвращением! Следующий этап – возвращение оставшихся членов экипажа", — написал на своей странице в Facebook Аксенов.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семь сняли с рейса в Минск. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.