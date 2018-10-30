Освобожденный экипаж "Норда" выехал в Керчь, заявила Москалькова

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Члены экипажа задержанного на Украине российского судна "Норд", которые во вторник путем обмена были освобождены, выехали в Керчь и скоро встретятся со своими близкими, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Они уже выехали в сторону Керчи, скоро увидятся со своими родными", — сказала Москалькова.

По ее словам, они чувствуют себя хорошо.

"Рыбаки счастливы. Все это время они проживали на территории нашего посольства, у них была постоянная мобильная связь", — отметила омбудсмен.

Москалькова рассказала, что освобожденные моряки, как только пересекли границу, показали флаг России с "Норда".

"Тут потрясающая история, достойная пера классиков. Они рассказали, что когда судно "Норд" было задержано, то украинской стороной было предложено забрать вещи и все ценное, а затем освободить его. Они сказали, что самое ценное, что у них есть – это флаг РФ, забрали его и сохранили до сегодняшнего дня", — сообщила омбудсмен.

"С этим флагом они выходили на границе из автобусов, где мы их встретили", — добавила она.