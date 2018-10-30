МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Вопрос освобождения капитана задержанного на Украине судна "Норд" Владимира Горбенко должен решаться через следственные органы, заявила РИА Новости российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Вопрос в освобождении капитанов – нашего Горбенко с судна "Норд" и украинского капитана к себе домой – это вопрос, который должен решаться через следственные органы, здесь обязательно нужно процессуальное решение. Если сегодняшнее возвращение моряков судна "Норд" и украинского экипажа не требовали процессуальных решений, поскольку они не привлекались ни к административной, ни к уголовной ответственности, то в отношении капитанов нужны отдельные процессуальные решения, связанные с уголовными делами", — сказала Москалькова.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семь сняли с рейса в Минск. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.