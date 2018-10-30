Власти Косово сформируют армию на день албанского флага, рассказал Вучич

БЕЛГРАД, 30 окт – РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово объявят о формировании армии Приштины на день албанского флага 28 ноября, сообщил во вторник РИА Новости президент Сербии Александр Вучич.

Депутаты парламента самопровозглашенной республики в середине октября подавляющим большинством голосов в первом чтении приняли пакет законов о трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в полноценные Вооруженные силы. Представители партии нацменьшинства "Сербский список" перед голосованием покинули зал заседаний. Премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай заявил, что решение косовского парламента о создании полноценной армии является важнейшим шагом на пути к НАТО.

"Думаю, что они уже приняли решение, хотя никто еще этого официально не сказал, что 28 ноября, на день албанского флага, который даже не является праздником их так называемого государства, а национальным праздником, когда прославляется албанский флаг с красным полем и черным орлом – тогда они провозгласят формирование армии Косово. Это должно стать величайшим подарком албанской нации", — заявил Вучич агентству.

Ожидается, что вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тысяч действительных военнослужащих и 3 тысячи резервистов. До сих пор СБК были снабжены стрелковым автоматическим оружием и ручными гранатометами западного производства, внедорожниками Land Rover Defender, Hummer, турецкими бронемашинами Otokar Cobra. Согласно принятому депутатами в Приштине пакету законов, создаваемую косовскую армию будут дополнительно вооружать, оснащать и обучать, на что, по данным СМИ, местный бюджет выделит 300 миллионов евро в течение трех лет. Планируется развитие вертолетного подразделения.

Против создания Приштиной полноценной армии активно выступает официальный Белград, ссылаясь на резолюцию 1244 Совбеза ООН об урегулировании в Косово и Метохии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.