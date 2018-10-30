На Украине задолженность по зарплатам выросла на 22% за девять месяцев

КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Задолженность по зарплатам на Украине с января по октябрь выросла на 22% — до 102,6 миллиона долларов, сообщается во вторник на сайте Госслужбы статистики.

"На 1 октября 2018 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2,889 миллиарда гривен (около 102,6 миллиона долларов)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, по сравнению с январем задолженность по зарплате на 1 сентября увеличилась на 22%.

Самая большая задолженность по зарплатам на 1 сентября в Луганской (около 20,6 миллиона долларов), Донецкой (около 18 миллионов долларов), Харьковской (около 9,3 миллиона долларов), Сумской (около 8,7 миллиона долларов) и Запорожской (около 8,3 миллиона долларов) областях. В Киевской области задолженность составила около 5,3 миллиона долларов, а в Киеве – около 6,3 миллиона долларов.

В правительственном квартале Киева 17 октября прошел многотысячный митинг федерации профсоюзов Украины, собравшиеся требовали погашения задолженности по зарплатам и повышения уровня жизни.