Медведчук заявил, что Украина превратилась в сырьевой придаток

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Лидер движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук считает, что Украина из десятки наиболее промышленных стран за последние почти 30 лет превратилась в аграрно-сырьевой придаток.

Ранее первый вице-премьер Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что экономическое сотрудничество с Россией в советские времена превратило Украину в "сырьевой придаток".

Медведчук посоветовал вице-премьеру оперировать фактами, а не "досужими домыслами и пропагандистскими штампами".

"Советская Украина была членом ООН, поэтому по ней приводились данные международной статистики. Так вот, в 90-е годы прошлого века Украина входила в число десяти наиболее промышленно развитых стран мира! А сейчас наша страна среди аутсайдеров", — приводит слова Медведчука сайт движения.

По его словам, именно за время деятельности евроинтеграторов Украина превратилась в аграрно-сырьевой придаток. "Причем придаток не только ЕС, но и многих развивающихся стран, на которые она переориентировалась со своих традиционных рынков — России и других стран СНГ", — добавил он.

"Сегодня мы поставляем на эти рынки продукцию в основном с низкой степенью обработки и низкой добавленной стоимостью. Это преимущественно зерновые, масличные, продукция металлургии. Но в результате такой переориентации Украина не может вернуться даже к уровню экспорта доевромайданного 2013 года. За девять месяцев 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2013-го сократился на 25,3% и составил 34,5 миллиарда долларов. Так когда Украина стала отсталым аграрно-сырьевым придатком?" — отметил Медведчук.