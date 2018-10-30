МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на заявление украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, назвавшего Украину будущим мировым центром электрокаров.

Ранее Омелян заявил , что богатая месторождениями лития и кобальта страна может стать главным производителем батарей и электрокаров. Для этого, по его мнению, Верховной раде потребуется принять закон о 15-летней стратегии производства электрокаров.

Пользователи "ВКонтакте", в свою очередь, назвали сферы, в которых Украина действительно могла бы стать мировым лидером.

"Центром вымирания", — предположил Сергей Борисов.

"(Центром) нищеты, криминала и бегства населения", — присоединился Алексей Алексеев.

"Мировым центром по вранью", — добавила Юлия Шерлыгина.

"Коррупции", — заключил Игорь Максименко.

К смелым планам Омеляна многие отнеслись скептически.

"Давайте еще посоветуем людям питаться устрицами и лобстерами. А что, вкусно же и полезно, разве нет? Глупо бедному человеку копировать привычки богатых, то же самое относится и к странам", — отметил Dmitry Yakovkin.

"Сказочники", — написал Сергей Злоказов.

"Пока не поборем коррупцию в судах и высших эшелонах власти, никакой вменяемый инвестор не придет в нашу страну", — возмутился Дмитрий Кононец.

"Последняя стадия шизофрении", — прокомментировал заявление украинского министра Виктор Скворцов.