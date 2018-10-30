НАТО провела в Норвегии демонстрацию десантно-штурмовой операции

БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Командование учений НАТО в Норвегии провело во вторник для военачальников стран альянса и наблюдателей демонстрационный показ десантной операции, в которой были задействованы силы и средства нескольких стран.
Затем корабли-амфибии доставили к побережью личный состав десантно-штурмовых подразделений, которые при высадке на побережье действовали вместе с подразделениями сил специального назначения.
После штурма огневых позиций противника и закрепления на местности была осуществлена фаза выгрузки на побережье легкой бронетехники.
После зачистки побережья и населенного пункта выполнение задач в районе операции было передано сухопутным и бронетанковым подразделениям.
По окончании демонстрационного показа, который транслировался на сайте альянса, представитель командования учений заявил наблюдателям, что учения "доказали способность альянса обеспечивать переброску сил на значительные расстояния и оперативную совместимость национальных сил".