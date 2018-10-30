Тимошенко рассказала о потерях Украины от пожара на арсенале под Черниговом

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что убытки от пожара на арсенале в городе Ичня Черниговской области составили 1 миллиард долларов.

На военном складе в Ичне Черниговской области 9 октября произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"Общая сумма убытков только на арсенале в Ичне равна размеру последнего транша МВФ. Это страшно, что в стране, которая воюет и которая находится в крайнем системном финансовом кризисе, за это преступление никто не привлечен к ответственности", — заявила Тимошенко в ходе национального форума "Новая стратегия мира и безопасности" во вторник.

При этом на слайде презентации политика было написано "1 миллиард долларов потери Украины во время взрывов на арсенале в Ичне". Она также заявила, что все виновные в происшествии будут наказаны после смены власти в стране.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко, которая ранее заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.