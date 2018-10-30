Бангладеш и Мьянма начнут репатриацию беженцев-рохинджа в середине ноября

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 окт — РИА Новости. Власти Бангладеш и Мьянмы достигли договоренности, в соответствии с которой первая группа беженцев народности рохинджа будет возвращена на родину до середины ноября текущего года, заявил во вторник секретарь по иностранным делам бангладешского МИД Шахидуль Хак.

"Мы рассчитываем, что первая группа беженцев будет отправлена на родину к середине ноября", — сказал высокопоставленный дипломат по итогам встречи совместной рабочей группы Бангладеш и Мьянмы в Дакке. Слова Хака приводит интернет-издание bdnews24.

В беседе с журналистами Хак признал, что считает репатриацию беженцев рохинджа "сложным вопросом", однако выразил уверенность, что его "можно решить при наличии политической воли".

В свою очередь, секретарь по иностранным делам МИД Мьянмы Мьин Ту, принимавший участие в переговорах, сообщил, что стороны согласовали "предельно конкретный план", который позволит начать процесс возвращения беженцев на родину уже в следующем месяце.

"Мы проявили нашу политическую волю и гибкость, чтобы дать старт репатриации как можно скорее", — прокомментировал дипломат.

Бангладеш и Мьянма согласовали масштабный план возвращения рохинджа на родину еще в конце 2017 года, однако начать этот процесс из-за бюрократических проволочек до сих пор не удалось. Между тем, как отмечают местные СМИ, многие представители этой народности опасаются предстоящей депортации из Бангладеш, поскольку считают, что в родной стране вновь столкнутся с гонениями и ущемлением их базовых прав.

Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными араканцами-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.

Осенью 2017 года более 700 тысяч рохинджа, этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в мьянманском штате Ракхайн, покинули свои дома и бежали в соседнюю Бангладеш в результате массированной операции мьянманских вооруженных сил по "зачистке" части территории штата от исламских боевиков, также рохинджа по национальности, совершивших организованную серию нападений на пограничные посты и воинские части на территории Ракхайна. Жертвами нападений стали девять военнослужащих и полицейских. Группа экспертов ООН, собравших информацию об армейской операции и бегстве рохинджа из Ракхайна в лагерях беженцев на территории Бангладеш, в настоящее время обвиняет мьянманских военных в геноциде рохинджа.