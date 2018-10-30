Глава ВОЗ рассказал, что нужно для решения проблемы загрязнения воздуха

ЖЕНЕВА, 30 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Для борьбы с загрязнением воздуха в мире необходима политическая воля и объединение усилий, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на открытии первой международной конференции по проблемам загрязнения воздуха, проводимой под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, каждый 10-й человек в мире вдыхает загрязненный воздух. При этом ежегодно от последствий для здоровья, вызванных загрязнённым воздухом, умирает свыше 7 миллионов человек. Почти треть смертей от сердечных приступов, рака легких, инсультов и хронических респираторных заболеваний вызвана загрязнением воздуха.

"Самое трагическое в этих 7 миллионах смертей заключается в том, что все их возможно предотвратить. И это должно вселять в нас оптимизм. Мы можем что-то сделать с этим. Но потребуется политическая воля, быстрые действия и терпение. Но я оптимист, потому что у нас есть все, чтобы начать действовать", — заявил он.

По словам гендиректора ВОЗ, международное сообщество уже в курсе, к каким последствиям для здоровья людей, экономики и развития может привести загрязнение воздуха. Но поодиночке невозможно решить эту проблему.

"Ни один человек, группа, город, страна или регион не могут в одиночку решить эту проблему. Нам нужды четкие обязательства и действия со стороны всех: правительств, лидеров сообществ, мэров, гражданского общества, частного сектора и отдельных людей. Нам нужно, чтобы все страны и города заявили о своей приверженности в следующие 12 лет прийти к стандартам чистоты воздуха, определенным ВОЗ", — отметил доктор Тедрос.

Первая международная конференция по проблемам загрязнения воздуха и здоровья населения ВОЗ проходит в Женеве с 30 октября по 1 ноября.