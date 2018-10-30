Тимошенко пообещала проявить к Порошенко "нулевую терпимость к коррупции"

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Лидер украинский партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента, пообещала опробовать на действующем лидере страны Петре Порошенко "нулевую терпимость к коррупции" в случае победы на выборах.

"Обещание президента Петра Порошенко относительно нулевой терпимости к коррупции именно я воплощу в жизнь. И, если вы поддержите, то, в первую очередь я эту нулевую терпимость к коррупции опробую на Порошенко и его коррупционном окружении", — заявила Тимошенко в ходе национального форума "Новая стратегия мира и безопасности" во вторник.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая ранее заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке.

На Украине многие политики начали агитацию в преддверии выборов президента и парламента, которые состоятся весной и осенью 2019 года соответственно, несмотря на то, что официально избирательная гонка еще не началась. По оценкам политологов, наиболее активно агитацию ведет экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая обещает вскоре представить "новый курс" для страны. При этом многие политики от партии "Блок Петра Порошенко" называют Тимошенко пророссийским кандидатом и прямо обвиняют ее в желании возобновить сотрудничество с РФ.