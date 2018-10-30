Тимошенко выступила против особого статуса для Донбасса

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Лидер украинский партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента, выступает против предоставления особого статуса для неподконтрольных Киеву отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Никакого особого статуса ни Донецкой, ни Луганской области быть не может. Нам нужна другая стратегия, нам нужна новая конституция Украины, которая даст все возможные полномочия и свободу всем общинам в Украине, но которая оставит Украину унитарным государством. Никакого федерализма никогда допущено не будет", — заявила Тимошенко в ходе национального форума "Новая стратегия мира и безопасности" во вторник.

Она напомнила, что "Батькивщина" не голосовала за продление закона об особом статусе Донбасса, так как это является формой "замороженного конфликта" и "реальным частичным отказом от территории".

Украинский парламент ранее продлил до конца 2019 года действие закона об особом статусе Донбасса, его впоследствии подписал президент страны Петр Порошенко. Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Согласно закону, неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.