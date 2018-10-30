Тимошенко выступила против особого статуса для Донбасса

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Лидер украинский партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента, выступает против предоставления особого статуса для неподконтрольных Киеву отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
"Никакого особого статуса ни Донецкой, ни Луганской области быть не может. Нам нужна другая стратегия, нам нужна новая конституция Украины, которая даст все возможные полномочия и свободу всем общинам в Украине, но которая оставит Украину унитарным государством. Никакого федерализма никогда допущено не будет", — заявила Тимошенко в ходе национального форума "Новая стратегия мира и безопасности" во вторник.
Она напомнила, что "Батькивщина" не голосовала за продление закона об особом статусе Донбасса, так как это является формой "замороженного конфликта" и "реальным частичным отказом от территории".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.