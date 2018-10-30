Тимошенко заявила о намерении созвать саммит "Будапешт +"

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко пообещала после предстоящих весной 2019 года президентских выборов созвать международный саммит в формате "Будапешт плюс" для принятия новой стратегии мира.

Ранее Тимошенко заявила, что, в случае победы на президентских выборах, изменит формат переговоров по Донбассу, укрепит армию и остановит "бизнес на войне". Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Тимошенко уже несколько месяцев остается лидером президентского рейтинга.

"После президентских выборов, и я хочу это очень четко сказать, я инициирую созыв международного саммита в формате "Будапешт плюс" для принятия новой стратегии мира и определения, как страны-гаранты намерены обеспечить гарантии Украине", — сказала Тимошенко во время презентации стратегии по решению конфликта в Донбассе и реинтеграции этого региона в состав Украины.

Она подчеркнула, что должна начаться "активная и сильная дипломатия мира, а не продолжится беззубая дипломатия замороженных конфликтов". "Кстати, я никогда не любила замороженных овощей и точно не допущу замороженных конфликтов",- сказала Тимошенко.

"Мы предлагаем политико-дипломатический формат "Будапешт плюс". Хочу сразу и однозначно сказать, что политико-дипломатический формат будет работать одновременно с усилением нашей украинской армии", — отметила Тимошенко.

На Украине многие политики начали агитацию в преддверии выборов президента и парламента, несмотря на то, что официально избирательная гонка еще не началась. По оценкам политологов, наиболее активно агитацию ведет Тимошенко, которая уже представила часть "нового курса" для страны, который касался экономики.