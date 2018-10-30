Sputnik вошел в десятку самых посещаемых интернет-СМИ Турции

СТАМБУЛ, 30 окт — РИА Новости. Sputnik Турция вошел в десятку самых посещаемых интернет-ресурсов Турции. Об этом свидетельствуют данные международной компании Gemius*, занимающейся анализом и статистикой поведения интернет-пользователей.
"Медиасфера в Турции развивается очень динамично и отличается высоким уровнем конкуренции. Тем не менее нам удалось достичь многого. Успех Sputnik Турция основывается на скорости публикации новостей, достоверности и разнообразии. Когда турецкому читателю нужна оперативная и точная информация — он идет к нам. Мы заметно отличаемся от других турецких ресурсов мультимедиа контентом: полностью оригинальными инфографиками, интерактивными страницами, видеоновостями. Мы освещаем как внутреннюю, так и внешнеполитическую повестку, избегая при этом вводящих в заблуждение новостных заголовков и клише, которые уже наскучили турецкому читателю," — отметил главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе.
В октябре 2018 года программа "Послушайте и это" автора и ведущего Явуза Огхана на волнах турецкого вещания Sputnik была признана "Лучшей радиопрограммой года" в рамках Третьей ежегодной церемонии вручения премий в области теле-, радио- и интернет-журналистики имени Эмре Мадрана. Экс-звезда CNN TÜRK Аху Озъюрт с 1 октября на Sputnik Турция ведет новую информационно-аналитическую программу "Полная картина". На Twitter-аккаунт Sputnik Турция подписано более 520 тысяч пользователей.
* Рейтинг демонстрирует данные по количеству интернет-посетителей СМИ Турции старше 12 лет за период с 1 по 31 августа 2018 года. Учитывается посещаемость с учетом показателей AMP и IA, в том числе пользователей с десктопных компьютеров и мобильных устройств. В исследование включены данные по 119 медиасайтам Турции.