Тимошенко усомнилась, что миссия ООН в Донбассе пройдет в интересах Киева

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Лидер украинский партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента Украины, сомневается, что миротворческая миссия ООН войдет в Донбасс на нужных Киеву условиях.
"Право вето разрешает России блокировать все инициативы ООН относительно прекращения войны на востоке и аннексии Крыма. Это делает очень маловероятным справедливое решение относительно миротворческий миссии ООН на оккупированном Донбассе", — заявила Тимошенко в ходе национального форума "Новая стратегия мира и безопасности" во вторник.
Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.