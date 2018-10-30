Тимошенко предложила вынести вопрос о членстве Украины в НАТО на референдум

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Лидер украинский партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента, считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть закреплен в конституции страны и решен на всеукраинском референдуме.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Тимошенко уже несколько месяцев остается лидером президентского рейтинга. На Украине многие политики начали агитацию в преддверии выборов президента и парламента, несмотря на то, что официально избирательная гонка еще не началась. По оценкам политологов, наиболее активно агитацию ведет Тимошенко, которая уже представила часть "нового курса" для страны, который касался экономики.

"Сегодня вопрос членства Украины в НАТО все еще делит Украину. Решать его окончательно нужно в зале Верховной рады, включая эту норму в изменения в Конституцию, а также на украинском референдуме", — заявила Тимошенко в ходе национального форума "Новая стратегия мира и безопасности" во вторник.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.