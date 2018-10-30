Тимошенко считает Минские соглашения недостаточными для мира на Донбассе

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента Украины, считает, что минских соглашений по Донбассу сейчас недостаточно для достижения всеобъемлющего и стабильного мира в регионе.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

"Минские договоренности, несмотря на весомый вклад Германии и Франции и личные мужественные усилия Ангелы Меркель, были необходимыми для предотвращения масштабной экскалации тогда (в 2014 году — ред.), но сегодня они не являются достаточными для достижения всеобъемлющего и стабильного мира", — заявила Тимошенко в ходе национального форума "Новая стратегия мира и безопасности" во вторник.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая ранее заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке.

На Украине многие политики начали агитацию в преддверии выборов президента и парламента, которые состоятся весной и осенью 2019 года соответственно, несмотря на то, что официально избирательная гонка еще не началась. По оценкам политологов, наиболее активно агитацию ведет экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая обещает вскоре представить "новый курс" для страны. При этом многие политики от партии "Блок Петра Порошенко" называют Тимошенко пророссийским кандидатом и прямо обвиняют ее в желании возобновить сотрудничество с РФ.