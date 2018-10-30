В Раде признали, что Украине не хватит и ста лет, чтобы догнать Польшу

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Бывший председатель Верховной рады, народный депутат Владимир Литвин в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украине потребуется как минимум сто лет для того, чтобы достичь уровня экономического развития нынешней Польши.

"Специалисты подсчитали: чтобы достичь уровня 2013 года, при таких темпах экономической работы нужно 32 года. А чтобы достичь уровня нынешней Польши, нужно 100 лет", — сказал Литвин.

При этом он отметил, что "догнать" Польшу будет возможно только в том случае, если она "остановится и будет ждать Украину".

Так парламентарий прокомментировал слова премьер-министра Владимира Гройсмана, который выразил мнение, что через пять лет в стране будет сильная экономика.

По мнению нардепа, правительство должно признать, что "за последние четыре года страну убили", а текущие проблемы списываются на войну.