В ДНР у жителя Иловайска изъяли более пяти тысяч боеприпасов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (243)

ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Более 5,5 тысячи боеприпасов изъяли правоохранители у жителя подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике Иловайска, сообщили во вторник в пресс-службе МВД ДНР.

"В Горняцком районе Макеевки полицейские изъяли у жителя Иловайска более пяти тысяч патронов калибра 5,45 миллиметра, 440 патронов калибра 7,62 миллиметра, 20 гранат РГД-5 и 20 запалов УЗРГМ", — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.

Кроме того, по данным ведомства, в одной из квартир в подконтрольном ДНР Иловайске найдено более килограмма пластида, 42 детонатора, мину, гранаты и патроны.