Глава МИД Австрии посетит Москву в начале декабря

ВЕНА, 30 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль посетит Москву в начале декабря, сообщил РИА Новости посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

Говоря о российско-австрийском форуме общественности "Сочинский диалог", посол отметил, что в понедельник состоялась первая встреча сопредседателей форума с российской и австрийской сторон — Андрея Фурсенко и Кристофа Ляйтля.

"В начале декабря мы ждем с визитом в Москву госпожу Кнайсль. Предполагается, что будет подготовлено совместное заявление министров иностранных дел (РФ и Австрии), в котором будут определены некоторые параметры того, как будет функционировать "Сочинский диалог", — сказал посол.

Он отметил, что в обеих странах будут формироваться своего рода координационные комитеты, компактные структуры, которые начнут работать уже в ближайшие месяцы.