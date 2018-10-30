АСТАНА, 30 окт – РИА Новости. Решившую отблагодарить сотрудника Минсельхоза женщину приговорили к штрафу в 336 700 тенге (940 долларов), сообщает Sputnik Казахстан.
"Такое предложение поступило на сотовый телефон государственного инспектора через WhatsАpp. О случившемся факте государственный инспектор незамедлительно сообщил своему непосредственному руководителю и поступившую сумму в 3 тысячи тенге направил в специальный государственный фонд", — отметили в агентстве.
Суд Астаны постановил привлечь гражданку к административной ответственности за предоставление незаконного материального вознаграждения физическому лицу, которое предусматривает наказание в виде штрафа в размере 200 МРП или 481 тысячи тенге (1300 долларов).
На судебном заседании женщина вину признала и раскаялась. Суд учел ее материальное положение и тот факт, что ранее она к административной ответственности не привлекалась, и сократил сумму штрафа на 30%.
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